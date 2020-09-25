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İstanbul Üniversitesi i Çapa Tıp Fakültesi’nde hasta yakının maske konusunda uyaran güvenlik görevlisi saldırıya uğradı. Gözünden yaralanan personel ameliyata alındı.

İstanbul Üniversitesi i Çapa Tıp Fakültesi’nde hasta yakının maske konusunda uyaran güvenlik görevlisi saldırıya uğradı. Gözünden yaralanan personel ameliyata alındı.

İstanbul Üniversitesi i Çapa Tıp Fakültesi’nde hasta yakının maske konusunda uyaran güvenlik görevlisi saldırıya uğradı. Gözünden yaralanan personel ameliyata alındı.
İstanbul Üniversitesi i Çapa Tıp Fakültesi’nde hasta yakının maske konusunda uyaran güvenlik görevlisi saldırıya uğradı. Gözünden yaralanan personel ameliyata alındı.
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