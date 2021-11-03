İstanbul Valiliği’nden "ABD askerine çuval" açıklaması

İstanbul Valiliği, "Liman Ziyareti" için Türkiye’ye gelen ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait gemide görevli sivil personelin başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 kişinin gözaltına alındığını açıkladı."

İstanbul Valiliği’nden "ABD askerine çuval" açıklaması
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İstanbul Valiliği, "Liman Ziyareti" için Türkiye’ye gelen ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait gemide görevli sivil personelin başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 kişinin gözaltına alındığını açıkladı."

İstanbul Valiliği basında yer alan "ABD askerinin başına çuval geçirildi" haberlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Liman Ziyareti kapsamında ilimize gelen ABD Deniz Kuvvetlerine ait Askeri Gemide görevli sivil bir personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır" denildi.

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