İstanbul Valiliğinden polise yönelik saldırıya açıklama

İstanbul Valiliği Bağcılar’da polis aracına düzenlenen 1 polisin şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. O açıklamada olayla ilgili 3 kişinin yakalandığı belirtilirken, "Firari şüpheli R.B’nin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Şehidimizin kederli ailesi, yakınları ve emniyet teşkilatımıza sabır ve başsağlığı, yaralı polisimize acil şifalar diliyoruz” denildi.
“Emniyet teşkilatımıza sabır ve başsağlığı, yaralı polisimize acil şifalar diliyoruz”Açıklamanın devamında ise “Olay yerine sevk edilen ekiplerimizce görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan şüpheli S.B. olayda kullandığı silahla birlikte yakalanmıştır. Olayla ilgili olarak şüpheli O.I. ve K.A. adlı şahıslar 1 adet silahla birlikte yakalanmış, firari şüpheli R.B.’nin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Olayda kullanılan 1’i pompalı tüfek olmak üzere 3 adet silah ele geçirilmiştir. Bu hain saldırıda şehit olan polisimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Şehidimizin kederli ailesi, yakınları ve emniyet teşkilatımıza sabır ve başsağlığı, yaralı polisimize acil şifalar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.