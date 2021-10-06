İstanbul Valiliğinden, Üsküdar’da kağıt toplayıcılarına yapılan operasyona ilişkin açıklama

Üsküdar’da ruhsatsız olarak atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerlere yönelik, İstanbul Valiliği, Üsküdar Kaymakamlığı, Üsküdar Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün 723 personelinin katılımıyla eşzamanlı denetim düzenlendi. Mevzuata aykırı koşullarda atık toplama ve ayırma faaliyeti yapılan 20 adreste yapılan denetimde, düzensiz göç kapsamındaki 31 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Üsküdar’da ruhsatsız olarak atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerlere yönelik olarak polis ekiplerince denetim düzenlendi.

İstanbul Valiliği’nce konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Üsküdar ilçemizde ruhsatsız atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerlere yönelik; Valiliğimiz, Üsküdar Kaymakamlığı, Üsküdar Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün 723 personelinin katılımıyla eşzamanlı bir denetim çalışması gerçekleştirilmiştir. Mevzuata aykırı şekilde ve sağlıksız koşullarda atık toplama ve ayırma faaliyeti yapılan (20) farklı yerde, arama kararına istinaden yapılan aramalarda sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıkları tespit edilen düzensiz göç kapsamındaki (31) yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; (64) çekçek aracı ve (82) boş çuval ile (27) tona yakın kağıt ve plastik atık elde edilmiş, (8) kamyonet trafikten men edilmiş, (16) yer mühürlenmiş, (1) adreste belediye ekiplerince yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir. Denetimlerimizin hedefi, atıkların geri kazanımı için yapılan toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanmasından ibarettir” ifadeleri yer aldı.