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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2020 yılında bir günde gerçekleşen evden hırsızlık 35’ken 2021’de 28’e düştü. Bir günde işyerinden gerçekleşen hırsızlık 19’dan 15’e otodan gerçekleşen hırsızlık 7’den’5 e düştü. Dolandırıcılık olayları ise 10 bin 357’

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2020 yılında bir günde gerçekleşen evden hırsızlık 35’ken 2021’de 28’e düştü. Bir günde işyerinden gerçekleşen hırsızlık 19’dan 15’e otodan gerçekleşen hırsızlık 7’den’5 e düştü. Dolandırıcılık olayları ise 10 bin 357’ye yükseldi" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2020 yılında bir günde gerçekleşen evden hırsızlık 35’ken 2021’de 28’e düştü. Bir günde işyerinden gerçekleşen hırsızlık 19’dan 15’e otodan gerçekleşen hırsızlık 7’den’5 e düştü. Dolandırıcılık olayları ise 10 bin 357’
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2020 yılında bir günde gerçekleşen evden hırsızlık 35’ken 2021’de 28’e düştü. Bir günde işyerinden gerçekleşen hırsızlık 19’dan 15’e otodan gerçekleşen hırsızlık 7’den’5 e düştü. Dolandırıcılık olayları ise 10 bin 357’ye yükseldi" dedi.

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Ataşehir’de kaçak içki satanlara polisten "müşteri"...
Ataşehir’de kaçak içki satanlara polisten "müşteri"...
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