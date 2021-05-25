İstanbul ve Ankara merkezli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul ve Ankara merkezli uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul ve Ankara merkezli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
banner3909

İstanbul ve Ankara merkezli uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik İstanbul ve Ankara merkezli eş zamanlı operasyon başlatıldı. Baskın yapılan operasyona özel harekat polisleri de destek verirken narkotik köpekleri ile adresler didik didik arandı. İstanbul’da Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Beyoğlu ilçelerinde bulunduğu çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021, 08:15
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bakan Soylu: 'Hedef ben değil, devletimizdir'
Bakan Soylu: 'Hedef ben değil, devletimizdir'
  1. GENEL

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner4323

banner3841