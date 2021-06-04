İstanbul ve Düzce’de mobil bankacılık dolandırıcılarına operasyon: 13 gözaltı

İstanbul ve Düzce’de mobil bankacılık dolandırıcılarına düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul ve Düzce’de mobil bankacılık dolandırıcılarına operasyon: 13 gözaltı
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İstanbul ve Düzce’de mobil bankacılık dolandırıcılarına düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da, telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini ‘kamu görevlisi’ veya ‘banka’, ‘sigorta’ ya da ‘kredi kurumlarının çalışanı’ olarak tanıtıp mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek vurgun yapan suç şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Operasyonun ilk ayağında yakalanan 5 şüpheli tutuklanırken, aynı soruşturma kapsamında aranan 8 şüphelinin bu sabah Düzce ve İstanbul’da yakalandıkları öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021, 10:37
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