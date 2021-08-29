İstanbul ve Tekirdağ’da trafik denetimi yapıldı

İstanbul ve Tekirdağ’da gerçekleştirilen denetimlerde 43 araç sürücüsüne toplam 18 bin 856 TL cezai işlem uygulandı, 1 araç ise trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, Havacılık Şube Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla helikopter destekli denetim yapıldı. Dün saat 15.00 ve 17.00 saatleri arasında İstanbul ve Tekirdağ illerinde tehlikeli şerit değiştirme-makas, emniyet kemeri, cep telefonu, emniyet şeridi ihlali konularında gerçekleştirilen uygulamada, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 43 araç sürücüsüne toplam 18 bin 856 TL cezai işlem uygulandı. 1 araç ise trafikten men edildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021, 13:51