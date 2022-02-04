İstanbul ve Tokat’ta sahte para dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, ATM’lerdeki hesaplarına yüklü miktarda sahte dolar yatırdıktan sonra başka ATM’lere giderek bu paraların gerçeğini çeken şebeke çökertildi. Baskınlarda aranan şebeke üyesi 13 kişiden 11’i yakalandı.
İstanbul ve Tokat’ta sahte para dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, ATM’lerdeki hesaplarına yüklü miktarda sahte dolar yatırdıktan sonra başka ATM’lere giderek bu paraların gerçeğini çeken şebeke çökertildi. Baskınlarda aranan şebeke üyesi 1
İstanbul ve Tokat’ta sahte para dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, ATM’lerdeki hesaplarına yüklü miktarda sahte dolar yatırdıktan sonra başka ATM’lere giderek bu paraların gerçeğini çeken şebeke çökertildi. Baskınlarda aranan şebeke üyesi 13 kişiden 11’i yakalandı.
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