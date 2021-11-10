İstanbul ve Yalova’da uyuşturucu operasyonu: İran uyruklu 6 kişi yakalandı

İstanbul ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda 73 kilo 160 gram uyuşturucu ele geçirildi. Baskınlarda tamamı İran uyruklu 6 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul ve Yalova’da uyuşturucu operasyonu: İran uyruklu 6 kişi yakalandı
banner3909
banner4336

İstanbul ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda 73 kilo 160 gram uyuşturucu ele geçirildi. Baskınlarda tamamı İran uyruklu 6 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. 2 Kasım’da İstanbul’un Beyoğlu, Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçeleri ile Yalova’da yürütülen operasyonda İran uyruklu R.L., M.D., A.H., H.Y., M.F.D. ve N.N. isimli 6 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, plastik pet şişelerde ve naylon poşetler halindeki paketlerde toplam 73 kilo 160 gram metamfetamin maddesi, 4 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 şarjör ve bu silahlara ait 19 fişek ele geçirildi. Yakalanan İran uyruklu 6 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan adli işlem başlatıldığı duyuruldu. Öte yandan nefes kesen operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türkiye’nin ilk 500 şirketinin yüzde 20’si...
Türkiye’nin ilk 500 şirketinin yüzde 20’si...
  1. BİLİM VE TEKNOLOJİ

banner4389

banner4349

banner3841