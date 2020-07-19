İstanbul ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasının bilançosu

İstanbul genelinde helikopter destekli gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulama kapsamında, 2 bin 457 kişi sorgulanırken, 85 bin 765 TL para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 39 ilçede helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

Uygulamanın bilançosu açıklandı

Uygulama kapsamında 7 bin 306 kişi sorgulanırken, aranan 10 kişi, yoklama kaçağı 87 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 53 gram uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 457 aracın denetlendiği uygulamada 59 araç hakkında işlem yapıldı, 11 araç trafikten men edildi, 22 kişiye ise toplamda ise 85 bin 765 TL para cezası kesildi. Huzur uygulamasında 301 iş yeri kontrol edilirken, 5 iş yeri hakkında cezai işlem uygulandı.