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İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 16 şüpheli nöbetçi savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 16 şüpheli nöbetçi savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 16 şüpheli nöbetçi savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
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İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 16 şüpheli nöbetçi savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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