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İstanbul Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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İstanbul Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 tutuklama
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 tutuklama
  1. ASAYİŞ

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