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İstanbul Yeşilköy’de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişi için ek gözaltı süresi verildi. Şüphelilerin Cuma günü adliyeye sevk edilmesi

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İstanbul Yeşilköy’de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişi için ek gözaltı süresi verildi. Şüphelilerin Cuma günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İstanbul Yeşilköy’de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişi için ek gözaltı süresi verildi. Şüphelilerin Cuma günü adliyeye sevk edilmesi
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İstanbul Yeşilköy’de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişi için ek gözaltı süresi verildi. Şüphelilerin Cuma günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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