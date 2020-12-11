İstanbul’da ’10 numara yağ’ operasyonunda 22 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen ’10 numara yağ’ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 126 ton 300 litre karışımlı akaryakıt (10 numara yağ) ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece, Küçükçekmece, Başakşehir, Bahçelievler, Esenyurt ve Çatalca ilçelerinde bulunan tır parklarında bir suç örgütü tarafından ’10 numara yağ’ olarak tabir edilen karışımlı akaryakıt satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İhbar üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipleri şebekeye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 22 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyonda toplam 126 ton 300 litre karışımlı akaryakıt (10 numara yağ) ele ve 7 adet kapalı kasa araç ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen 10 numara yağla toplamda 850 bin liralık kamu zararının önüne geçildiği kaydedildi.