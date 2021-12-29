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İstanbul’da 14 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi

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İstanbul’un Fatih ve Başakşehir ilçelerinde sahte parfüm imalathanelerine düzenlenen operasyonlarda 14 bin 160 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Olayla bağlantılı 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da 14 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi
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İstanbul’un Fatih ve Başakşehir ilçelerinde sahte parfüm imalathanelerine düzenlenen operasyonlarda 14 bin 160 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Olayla bağlantılı 4 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Başakşehir’de bazı adreslerde “merdiven altı” olarak tabir edilen, halk sağlığını tehlikeye düşürecek, sağlıksız ortamlarda parfüm ve sprey imalatı yapıldığını tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucu, söz konusu iki ilçede 4 farklı adrese dün yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 bin 160 şişe sahte parfüm ve parfüm için kullanılacak 2 bin boş şişe ele geçirildi. Olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı. Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli tahkikat işleminin başlatıldığı aktarıldı.

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