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İstanbul’da 15 dekar orman yandı

ÇEKMEKÖY ALEMDAĞ'DA ORMANLIK ALANDA 4 FARKLI YERDE ÇIKAN YANGINDA 15 DÖNÜM ARAZİ YANDI. YANGININ SABOTAJ SONUCU ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ. ORMANDA ÇIKAN YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

İstanbul’da 15 dekar orman yandı

Çekmeköy Alemdağ’da ormanlık alanda 4 farklı yerde çıkan yangında 15 dönüm arazi yandı. Yangının sabotaj sonucu çıktığı iddia edildi. Ormanda çıkan yangın havadan görüntülendi.

Çekmeköy’de Alemdağ’ a bağlı ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Uzun süre devam eden yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sabah saatlerine karşı kontrol altına alındı. Yangına itfaiyenin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de müdahale etti. Ormanda 4 farklı alanda çıkan yangın nedeniyle 15 dönüm arazinin yandığı öğrenildi. Öte yandan yangının sabotaj sonucu çıkmış olabileceği iddia edildi.

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