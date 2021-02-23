İstanbul’da 163 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 163 kilo uyuşturucu madde ile 7 bine yakın hap ele geçirildi. Baskınlarda 17 şüpheli yakalandı.
Baskınlarda, bonzai diye tabir edilen 113 kilo 191 gram sentetik kannabinoid, 47 kilo 826 gram Hint keneviri bitkisi, 2 kilo 311 gram kokain, 6 bin 800 tane extacy hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Yakalanan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 7 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği duyuruldu.