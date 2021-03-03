İstanbul’da 2 günde 7 otomobil çalan hırsızlar kamerada

İstanbul’da son 2 gün içinde 7 otomobil çalan şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

İstanbul genelinde son 2 günde yaşanan 7 otomobil hırsızlığı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtlarından yola çıkan polis ekipleri, şüphelileri Ataşehir’de kiraladıkları bir depoda otomobiller ile yakaladı. Şahısların 7 otomobilden 2’sinin beynini değiştirerek araçları sahte plaka takıp kullanmayı planladıklarını tespit eden polis, diğer 5 otomobilin ise parçalanmak üzere hazır edildiği belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede şüphelilerin, yanlarında taşıdıkları bir aparatla araçların beyinlerini değiştirdikleri ve bu yöntemle 1 dakika içerisinde hırsızlıkları gerçekleştirdikleri belirlendi.

Suç makinesi çıktı

Gözaltına alınan şüpheliler Veysel D., Bekir C., Yıldırım K., Özkan E., Ramazan A., Selahattin D. ve Uğur Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlardan Özkan E.’nin daha önceden 46 suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

Kameralara saniye saniye yansıdı

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan bir hırsızlık olayında, mağdur vatandaşın fırına uğradığı sırada aracının anahtarını kontağın üstünde bıraktığını fark eden zanlıların aracı çaldıkları görülüyor. Bir başka görüntüde ise zanlıların gözlerine kestirdikleri bir aracın beynini 1 dakika içinde değiştirerek aracı çaldıkları görülüyor.