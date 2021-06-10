İstanbul’da 200 bin dolarlık ‘zimmet’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul’da, Libyalı bir doktorun bankadaki hesabında 200 bin doları kendi hesaplarına usulsüz şekilde aktardıkları iddiasıyla aranan biri eski bir banka çalışanının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Bankacılık Kanununa Muhalefet” ve “Zimmet” konusu ile ilgili yapılan bir ihbar üzerine yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturmaya göre Libya uyruklu kalp cerrahisi G.A.A.B. adlı bir doktor, hesabında bulunan 200 bin dolar mevduatının, bankanın eski çalışanının zimmetine geçirdiğini iddia ederek polise başvurdu. ‘Zimmet‘ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından olaya karıştıkları iddiasıyla 6 şüpheliyi tespit etti. İddiaya göre özel bir bankanın eski çalışanı M.S., Libyalı doktorun bankadaki hesabından 200 bin dolar parayı usulsüz şekilde daha önce irtibatlı olduğu üçüncü kişilerin hesabına aktardığı belirlendi. M.S., aynı parayı sonra da kendi hesabına gönderdiği tespit edildi. İstanbul’da gerçekleştirilen ‘zimmet‘ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ ile ilgili dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda M.S.’nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge, dekont ve dijital dokümana el konuldu.

Zanlılar ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021, 11:16