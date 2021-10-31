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İstanbul’da 22 kilo marihuana ele geçirildi

İstanbul’da uyuşturucu madde tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 22 kilogram marihuana ve bir miktar esrar ele geçirildi.

İstanbul’da 22 kilo marihuana ele geçirildi
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İstanbul’da uyuşturucu madde tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 22 kilogram marihuana ve bir miktar esrar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ekim’de Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi Sokullu Caddesi’nde şüphe üzerine plakasız bir motosikleti durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada yan yatan motosikleti bırakarak kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şahsın üzerinde 7.6 gram kubar esrar bulunan bir poşet ele geçirildi.

29 Ekim’de Eyüpsultan, Güngören ve Büyükçekmece ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 22 kilogram ağırlığında 51 kök marihuana, 14.67 gram satışa hazır marihuana, 6.94 gram esrar, 1.60 gram kubar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ısı ölçer termometre, 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 5 şüpheliden 2’si adli makamlarca serbest bırakılırken, 3 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2021, 14:53
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