İstanbul’da 295 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu piyasasına sürülmeye hazır 295 kilo ‘Marihuana’ türü uyuşturucu madde ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da 295 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu piyasasına sürülmeye hazır 295 kilo ‘Marihuana’ türü uyuşturucu madde ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte organize olarak uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yeni bir operasyona daha imza attı. Uzun süre takip edilen uyuşturucu şebekesinin bir kolunun yüklü miktarda Marihuana türü uyuşturucuyu İstanbul piyasasına sürmeye hazırlandığını belirleyen narkotik polisi, uyuşturucu tacirlerinin yakalanması için 17 Ekim’de Ümraniye’de ev ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda 10 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 295 kilo Marihuana maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ve diğer suç unsurlarına el koyan polisin, gözaltına aldığı şüphelileri sorguya aldığı belirtildi.

Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.Öte yandan operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

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