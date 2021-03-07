İstanbul’da 3 evden hırsızlık yapan suç makinesi kamerada

İstanbul’da farklı tarihlerde girdiği evlerden toplamda 250 bin lira ve bir araç çalan şüpheli kameralara yansıdı. 22 suç kaydı bulunan 21 yaşındaki zanlı tutuklanırken, 2 suç ortağının ise arandığı öğrenildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Bakırköy ve Esenyurt ilçelerinde 12 Şubat ve 15 Şubat tarihleri arasında yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. 3 ayrı evden toplamda 250 bin lira ve 1 adet araç çaldığı tespit edilen Şahan Y. (20), 1 Mart günü yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelinin benzer suçlardan 22 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şahan Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Aralarında Şahan Y.’nin de olduğu 3 şüphelinin binalara giriş ve çıkışları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.