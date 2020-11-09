İstanbul’da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda, 215 kilo 680 gram eroin, 91 kilo 750 gram bonzai yapımında kullanılan bitkiler, 2 kilo 486 gram bonzai, 3 kilo 800 gram toz esrar, 2 kilo 211 gram Hint keneviri parçaları, bin 250 adet uyuşturucu hap, 6.5 gram kokain, uyuşturucu etkisi gösteren bir miktar sihirli mantar, hassas teraziler ile 7 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.