İstanbul’da 5 ton alkol ele geçirildi

İstanbul’un iki ilçesinde polis ekipleri tarafından sahte alkol imalathanelerine düzenlenen operasyonda 5 tonun üzerinde etil alkol ele geçirildi. Olayla bağlantılı 5’i yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı.
İmha edilmek üzere el konulan sahte alkol emniyete götürülürken, yakalanan şüphelilerden biri polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Geri kalan 6 şüpheli ise ’5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan bu sabah adli makamlara sevk edildi. Zanlıların mahkemedeki ifade işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021, 14:14