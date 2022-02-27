İstanbul’da 6 ilçede hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

İstanbul’un 6 ilçesinde iş yerinden, kurumdan ve otodan hırsızlık olaylarının faili 5 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.

Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar ve Bayrampaşa ilçelerinde 6 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 2 otodan hırsızlık ve oto hırsızlığı olayları meydana geldi. Hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu şüpheliler Çekan B., Ceyhun B., Özgür İ, Azad E. ve Ozan B., 18 Şubat’ta Esenyurt’ta yakalanarak gözaltına alındı. Çekan B’nin 14 suç kaydı, Ceyhun B’nin 23 adet suç kaydı, Özgür İ.’nin 10 adet suç kaydı, Azad E’nin 17 adet suç kaydı ve Ozan B’nin 8 suç kaydı olduğu öğrenildi. 5 şüpheli işlemlerinin ardından 20 Şubat’ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.