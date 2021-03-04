İstanbul’da 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı için sokağa çıkma süresi uzadı, toplu taşıma yasağı kalktı

İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma sürelerini 3 saatten 4 saate yükseltilmesine karar verdi. Kararda 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkacakları sürede toplu taşıma araçlarını da kullanabileceği belirtildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi dün İstanbul da Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplandı. Toplantıda korona virüs önlemleri ve normalleşme süreci masaya yatırıldı. Kurul, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma sürelerini 3 saatten 4 saate uzatılmasına ve toplu taşıma yasağının kaldırılmasına kakar verdi. Yeni karara göre 65 yaş üzeri 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Karara göre 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler toplu ulaşım araçlarını da kullanabilecek.

Yeni kararla 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için toplu taşıma aracı kullanma yasağı da kalkmış oldu.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 16:23