Vali Yerlikaya resmi twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İstanbul’da 19 Ekim’de korona virüs ile mücadele kapsamında “Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri"ne yönelik 415 ekip, 998 personel ile 4 bin 586 iş yerine denetim yapıldı. 299 iş yeri uyarıldı. 713 cezai, 28 idari ceza uygulandı. 2 iş yeri faaliyetten men edildi.”
İstanbul’da 741 işletmeye ceza yağdı
İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA, DÜN İSTANBUL GENELİNDE 415 EKİP VE 998 PERSONEL İLE YAPILAN KORONA VİRÜS DENETİMLERİNDE 4 BİN 586 İŞ YERİNİN DENETLENDİĞİNİ DUYURDU.
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