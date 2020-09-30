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İstanbul’da 8 ilçede DEAŞ ve HTŞ‘ye operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında

İSTANBUL’DA, TERÖR ÖRGÜTLERİ DEAŞ VE HEYET TAHRİR EL-ŞAM’A YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA YABANCI UYRUKLU ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI BELİRTİLDİ. EDİNİLEN BİLGİLERE GÖRE, İSTANBUL TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE (TEM) BAĞLI POLİS TİMLERİ, AŞIRI UÇ RADİKAL TERÖR ÖRGÜTLERİ DEAŞ VE SURİYE İÇ SAVAŞINDA DOĞRUDAN YER ALAN SELEFİ ÖRGÜTLERDEN HEYET TAHRİR EL-ŞAM’A (HTŞ) YÖNELİK YENİ BİR OPERASYON BAŞLATTI. YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, ‘YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇI’ (YTS) OLARAK NİTELENDİRİLEN KİŞİLERİN KENTTE BARINDIKLARI ADRESLERİ TEK TEK TESPİT EDEN EMNİYET EKİPLERİ, GECEYARISI İSTANBUL’UN 8 FARKLI İLÇESİNDE 16 KİLİT NOKTAYA ÖZEL HAREKAT POLİSLERİYLE BİRLİKTE BASKIN DÜZENLEDİ. EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA, HEYET TAHRİR EL-ŞAM VE DEAŞ’LA BAĞLANTILI OLDUKLARI DEĞERLENDİRİLEN ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI BİLDİRİLDİ.

İstanbul’da 8 ilçede DEAŞ ve HTŞ‘ye operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında

İstanbul’da, terör örgütleri DEAŞ ve Heyet Tahrir el-Şam’a yönelik düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) bağlı polis timleri, aşırı uç radikal terör örgütleri DEAŞ ve Suriye iç savaşında doğrudan yer alan selefi örgütlerden Heyet Tahrir el-Şam’a (HTŞ) yönelik yeni bir operasyon başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, ‘yabancı terörist savaşçı’ (YTS) olarak nitelendirilen kişilerin kentte barındıkları adresleri tek tek tespit eden emniyet ekipleri, geceyarısı İstanbul’un 8 farklı ilçesinde 16 kilit noktaya özel harekat polisleriyle birlikte baskın düzenledi.

Eş zamanlı operasyonlarda, Heyet Tahrir el-Şam ve DEAŞ’la bağlantılı oldukları değerlendirilen çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polisiye soruşturmaya hedef olan kişilerin, geçmiş dönemde DEAŞ ve HTŞ saflarında Ortadoğu ülkelerindeki çatışmalara doğrudan ya da dolaylı olarak katıldıkları ileri sürülüyor.

Yakalanan şüphelilerin, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülmeleri ve burada çok yönlü olarak sorgulanmaları bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020, 02:37
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