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İstanbul’da, açtıkları çeşitli internet siteleri üzerinden illegal ticaret gerçekleştiren ve kurdukları korsan çağrı merkeziyle dolandırıcılık yapan şebekeye düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlıların, polis b

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İstanbul’da, açtıkları çeşitli internet siteleri üzerinden illegal ticaret gerçekleştiren ve kurdukları korsan çağrı merkeziyle dolandırıcılık yapan şebekeye düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlıların, polis baskınına karşı pitbull cinsi köpekle önlem aldıkları ortaya çıktı.

İstanbul’da, açtıkları çeşitli internet siteleri üzerinden illegal ticaret gerçekleştiren ve kurdukları korsan çağrı merkeziyle dolandırıcılık yapan şebekeye düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlıların, polis b
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İstanbul’da, açtıkları çeşitli internet siteleri üzerinden illegal ticaret gerçekleştiren ve kurdukları korsan çağrı merkeziyle dolandırıcılık yapan şebekeye düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlıların, polis baskınına karşı pitbull cinsi köpekle önlem aldıkları ortaya çıktı.

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