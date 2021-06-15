İstanbul’da aniden bastıran yağmurda Topkapı Varyant altı sular altında kaldı

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İstanbul’da aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle Topkapı Varyant altı sular altında kaldı. Araçlar göle dönen yoldan güçlükle geçti.

İstanbul’da aniden bastıran yağmurda Topkapı Varyant altı sular altında kaldı
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İstanbul’da aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle Topkapı Varyant altı sular altında kaldı. Araçlar göle dönen yoldan güçlükle geçti.

İstanbul’da meteorolojinin uyarılarının ardından şiddetli yağmur etkili oldu. Şiddetli yağmur nedeniyle Topkapı Varyant altı sular altında kaldı. Sürücüler göle dönen yoldan geçerken büyük çaba harcadı. Bir araç ise sudan geçemeyince yolda kaldı. Kamyonetlerin bile güçlükle geçti yolda kalan araç çekiciyle çekildi. Bir aracı da su bastı. Arabasındaki suyu boşaltmaya çalışan sürücü, “Berbat araba suyun içinde kaldı” diyerek isyan etti.
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