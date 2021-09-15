İstanbul’da başkasına ait HES kodu ile maçlara girmeye çalışan toplam 95 kişi yakalandı

Süper Lig’in başlamasıyla birlikte stat girişlerindeki denetimlerini arttıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube ekipleri, başka kişilere ait Passolig kartı ve biletle lig maçlarına girmeye çalışan toplam 95 kişiyi yakaladı.
Turnike kameralarında bulunan fotoğraflarla passolig kartındaki fotoğrafları karşılaştıran emniyet güçleri, geride kalan son 4 haftada şu ana kadar 95 kişiye işlem gerçekleştirdi. Kartlarını başka kişilere verdiği belirlenen passolig kartı sahiplerine de adli işlem yapıldığı aktarıldı. Ayrıca İstanbul Spor Şube Müdürlüğü bünyesindeki sanal devriye ekipleri de sosyal medya üzerinden yapılan aykırı paylaşımlara da müdahale ederek olayların derinleşmesinin önüne geçiyor.
Ayrıca caydırıcı nitelik taşıdığı düşünülen kırmızı yelekli ve yaka kameralı polislerin görev yaptığı maçlarındaki olaylarda gözle görülür düşüş göze çarparken, sezon başından bu yana Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kasımpaşa gibi İstanbul takımları taraftarlarına sosyal medya paylaşımları, sahaya yabancı madde atma, küfürlü tezahürat ve buna benzer suç kapsamında da işlem yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda son 4 haftalık zaman diliminde 25’i Beşiktaş, 60’ı Fenerbahçe, 51’i Galatasaray ve 6’sı Kasımpaşa Spor Kulübü taraftarı olmak üzere 142 kişiye işlem yapıldığı öğrenildi.