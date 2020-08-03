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İstanbul’da bayramın son gününde polislerden trafik denetimi

STANBUL’DA TRAFİK POLİSLERİ, KURBAN BAYRAMI’NIN SON GÜNÜNDE TRAFİKTE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ. HELİKOPTERLE HAVADAN DA DESTEK VERİLEN DENETİMDE, POLİSLER TARAFINDAN ARAÇ İÇERİSİNDE BULUNAN ÇOCUKLARA KIRMIZI DÜDÜK VE “HATALI SÜRÜCÜYE KIRMIZI DÜDÜK” PROJESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİCİ BROŞÜRLER DAĞITILDI.

İstanbul’da bayramın son gününde polislerden trafik denetimi

İstanbul’da trafik polisleri, Kurban Bayramı’nın son gününde trafikte denetim gerçekleştirdi. Helikopterle havadan da destek verilen denetimde, polisler tarafından araç içerisinde bulunan çocuklara kırmızı düdük ve “hatalı sürücüye kırmızı düdük” projesi ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kurban Bayramı’nın son gününde trafik polisleri tarafından Çamlıca gişelerde trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetime havadan polis helikopteri ile de destek verildi. Sürücülerin ve araç içerisindeki yolcuların trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Durdurulan bir araç içerisindeki ön koltukta oturan çocuk polislerce arka koltuğa yönlendirilirken, annesi de ön koltuğa oturtuldu. Sürücü koltuğundaki aile bireyi trafik kurallarına uymadığı takdirde, çocuklar tarafından ikaz amacıyla çalınacak kırmızı düdükler de araç içerisindeki çocuklara dağıtıldı. Ayrıca çocuklara “hatalı sürücüye kırmızı düdük” projesi ile ilgili bilgilendirici broşürler de verildi.

Denetimlerde aracı polis tarafından durdurulan bir sürücü, “Teşekkür ediyoruz. Bunlar bizim güvenliğimiz için. Bayramda güvenliğimizi alıyorlar. Memnunuz” dedi.

Seyahat eden başka bir vatandaş ise, “Güzel bir uygulama. Herkese iyi bayramlar dileriz” diye konuştu.

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