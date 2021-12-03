banner4556

İstanbul’da beklenen lodos etkili olmaya başladı

banner4336

İstanbul’da beklenen lodos sabah saatlerinde Beşiktaş ve Kumkapı Sahillerinde etkisini göstermeye başladı.

İstanbul’da beklenen lodos etkili olmaya başladı
banner3909
banner4558

İstanbul’da beklenen lodos sabah saatlerinde Beşiktaş ve Kumkapı Sahillerinde etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul geneline yaptığı lodos uyarısı etkisini sabahın ilk saatlerinden itibaren göstermeye başladı. Dün yapılan uyarıda "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Sabahın ilk saatlerinde ise Beşiktaş ve Kumkapı Sahillerinde lodosun etkisini gösterdiği görüldü. Lodos nedeniyle dev dalgaların sahile vurduğu görüldü.

Lodoslu ve yağışlı havanın gün içinde belirli aralıklarla etkisini göstereceği öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bursa’da Covid-19 nedeniyle bir polis hayatını...
Bursa’da Covid-19 nedeniyle bir polis hayatını...
  1. ASAYİŞ

banner4390

banner4321

banner3841