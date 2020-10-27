İstanbul’da bin 110 litre sahte içki ele geçirildi

Şişli’de 2 Ekim’de bandrolsüz içki satılan bir dükkanda yapılan aramalarda bin 110 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli’de 2 Ekim günü depo olarak kullanılan bir yerde bandrolsüz içki satıldığı, tezgah altında tiner şişelerine benzer şişelerde içki olduğu, bir dükkanda saklandığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramada bin 243 şişe toplamda bin 110 litre alkollü bandrolsüz sahte olabileceği belirlenen içki ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli H.Ö., ‘kaçakçılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.