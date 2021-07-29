İstanbul’da bir düzensiz göçmen operasyonu daha: 435 yabancı yakalandı

İstanbul kaçak göçmenlere yönelik dün yapılan uygulamalarda, çoğu Afganistan ve Suriye uyruklu 435 düzensiz göçmenin daha yakalandığı bildirildi.
İstanbul polisi, yurda kaçak giriş yaptıkları tespit edilen düzensiz göçmenler ile ilgili 15 ila 25 Temmuz tarihleri arasında yapılan ilk çalışmada 709, önceki gün gerçekleştirilen uygulamalarda ise 415 yabancı uyruklu kaçak göçmeni yakalayarak gözaltına almıştı. Dün gerçekleştirilen uygulamalarla birlikte son iki haftada sokak ve sahillerden toplanan kaçak göçmen sayısının bin 559’u bulduğu aktarıldı.Yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen kaçak göçmenlerin Afganistan, Suriye ve Pakistan ağırlıklı olmak üzere çoğu Ortadoğu kökenli oldukları öğrenildi.