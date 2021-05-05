İstanbul’da bir FETÖ operasyonu daha: 29 gözaltı

İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheliden 29’u gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin dijitallerinde yapılan incelemelerde örgüt içi motivasyonu artırmak amacı ile birbirlerine mail gönderdikleri ve 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi örgüt üyelerini gözlemci olmak için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurma konusunda yönlendirdikleri tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabaha karşı yeni bir çalışma gerçekleştirdi.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde 2 şüphelinin Covid-19 hastalığı sebebiyle yoğun bakımda olduğu, 4 şüphelinin ise yurtdışında firari durumda olduğu tespit edildi.
Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, zanlıların üzerinden ve evlerindeki dijitallerinde yapılan incelemelerde, örgüt içi motivasyonu artırmak amacı ile birbirlerine mail gönderdikleri, ayrıca 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi örgüt üyelerini gözlemci olmak için YSK’ya başvurmaya yönlendirdikleri tespit edildi.Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2021, 11:02