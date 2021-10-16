İstanbul’da camilere dadanan hırsızlar kamerada: Abdest alacak gibi yapıp muslukları çaldılar

Kağıthane’de iki hırsız, girdikleri camilerde abdest alacak gibi yaparak şadırvanlardan 21 adet musluk çaldı. Hırsızların adeta canından bezdirdiği cami imamı ve cemaati, çalınanların yerine plastik musluk taktı. Hırsızlık anları kameralara yansırken hırsız, Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı bekçiler tarafından yakalandı. Uyuşturucu almak için muslukları çaldığını itiraf eden hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane Hürriyet ve Çağlayan Mahallesindeki camilerde yaşanan olayda camilere dadanan 2 hırsız, camilere dikkat çekmemek için abdest alacak gibi yaptı. Şadırvanda bir süre bekleyen hırsızlar sonra muslukları söküp çalmaya başladı. Camilerdeki muslukların çalışması imam ve cemaati adeta canından bezdirdi. Yaşanan olaylar üzerine cami imamları durumu polis ekiplerine bildirdi.

İmam ve cemaat çalınanların yerine plastik musluk taktı

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane ilçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, camilerin güvenlik kamerasını inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Camilerde çalınan muslukların yerine ise imam ve cemaat plastik musluk taktı.

Bekçilerim yakaladığı hırsızı suç makinesi çıktı

Camiler üzerinde çalışmalarını sıklaştıran ekipler, gece saatlerinde hırsız Ferhat U.’nun Hürriyet Mahallesindeki bir camiye geldiğini fark etti. Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı “Gece Kartalları” diye tabir edilen bekçileri fark eden hırsız kaçmaya başladı. Bir süre yaşanan kovalamaca sonrasında hırsız yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından hırsızlardan bir tanesinin emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan Ferhat U. olduğunu tespit etti.

Uyuşturucu almak için muslukları çalmış

Hırsız Ferhat U.’nun emniyette “uyuşturucu madde ticareti”, “evden ve araçtan hırsızlık”, “gasp” gibi suçlardan 26 adet kaydı olduğu, bunların yanı sıra da “uyuşturucu madde almak” suçundan arandığı öğrenildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen hırsız Ferhat U. ilk ifadesinde uyuşturucu madde almak için muslukları hurdacıya sattığını itiraf ettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Ferhat U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Musluk hırsızları kamerada

Kağıthane’de camilere dadanan hırsızların muslukları çaldıkları o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların camiye girişleri ve şadırvana gelerek bir süre bekleyip muslukları söküp çaldıkları görülüyor.