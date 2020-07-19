İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 15 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün sözde yöneticileri tarafından, sosyal medyada yapılan peygamber efendimize hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili ülkemizde bulunan hücre yapılanmalarına talimat verildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Örgüt üyelerine ilişkin gerekli çalışmanın ardından polis ekipleri, sabah saatlerinde 15 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bahçelievler, Esenyurt, Çekmeköy, Sultangazi, Pendik, Ataşehir, Başakşehir, Ümraniye, Tuzla, Gaziosmanpaşa, Güngören, Üsküdar, Sultanbeyli, Kağıthane ve Küçükçekmece’de gerçekleştirilen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve av tüfeği kartuşları ele geçirilirken, şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.