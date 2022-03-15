banner4556

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

banner4664

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
banner4582
banner4336

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın ülke içindeki faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen polis, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunan ve İstanbul’da faaliyet gösterdikleri iddia edilen örgüt üyelerinin yakalanması için operasyon başlattı. Sabaha karşı kentin 7 farklı ilçesinde 11 ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan DEAŞ üyeleri, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar ile ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İdlib’deki çocukları ısıtmak için 3 tır yardım...
İdlib’deki çocukları ısıtmak için 3 tır yardım...
  1. HABERDE İNSAN

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666