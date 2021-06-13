İstanbul’da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 14 kişi yakalandı

İstanbul’da radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyetine dayanan bilgiye göre, Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde kaldıkları belirlenen radikal akımlara meyilli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Terörle Mücadele Şubesine getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Öte yandan istihbarat raporlarına yansıyan veriler, örgütün Suriye ve Irak topraklarının bir bölümünde sağladığı saha hakimiyetini kaybettiğine işaret ediyor.