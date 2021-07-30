İstanbul’da DEAŞ üyesi 6 kişi yakalandı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, DEAŞ’a mensup şüphelileri takibe alan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün aktif olarak eylemlerde bulunduğu çatışma bölgelerine gidip gelen ve söz konusu örgütle iltisaklı olan şahıslara yönelik bu sabaha karşı eş zamanlı operasyon başlattı. Kent her iki yakasında 8 ilçede 10 farklı adrese gerçekleştirilen peş peşe baskınlarda DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.