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İstanbul’da DEAŞ’A operasyon: 8 gözaltı

ARAMALARDA 19 BİN LİRA, 6 BİN 741 AMERİKAN DOLARI NAKİT PARA, ÇEŞİTLİ ÜLKE PASAPORTLARI VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ.

İstanbul’da DEAŞ’A operasyon: 8 gözaltı

İstanbul’da radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda 8 terörist yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aşırı uç terör örgütü DEAŞ’a yönelik yeni bir çalışma başlattı. Örgütün Türkiye’deki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; Suriye, Irak ve Yemen gibi çatışmalı bölgelere girip çıkan, bazı şüpheliler tespit edildi. Bu sabaha karşı 10 ilçede toplam 14 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda A.H., D.T., H.A., A.A., H.E.H., F.T. ve İ.M. isimli toplam 7 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ’a yardım ve yataklık eden, örgüte maddi destek sağladığı yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu R.R. de gözaltına alındı. R.R.’nin yakalandı evde yapılan aramalarda 19 bin lira, 6 bin 741 Amerikan doları nakit para ele geçirildi. Yapılan sorguda, hakkında ülkemize giriş yasağı bulunan örgüt üyelerine ait çeşitli ülke pasaportları ve dijital

materyaller ele geçirildi.

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