İstanbul’da DEAŞ’a operasyon: 9 gözaltı

İstanbul’da polis ekipleri terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Suriye ve Irak gibi çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahısların tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul’da 7 ilçede 10 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 9 DEAŞ üyesi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin Terörle Mücadele Şubesine getirildikleri öğrenildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021, 09:39