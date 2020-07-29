İstanbul’da DEAŞ’a operasyon: Örgütle bağlantılı 11 şüpheli yakalandı

İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 9’u yabancı uyruklu 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, terör örgütü DEAŞ mensupları ile bağlantıları tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Gece çok sayıda ilçede 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, ‘yabancı terörist savaşçı’ olarak nitelendirilen DEAŞ mensubu 9 YTS gözaltına alındı

Yürütülen aynı soruşturma kapsamında, örgütün Suriye’de PKK/KCK-PYD/YPG kontrolündeki kamplarında tutulan DEAŞ mensuplarına yardım gönderme arayışında bulunduğu değerlendirilen C.D. ile yine El-Kaide’den kopan Heyeti Tahrir Şam (HTŞ)/El Nusra terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken ölen örgüt mensuplarını öven ve bu doğrultuda paylaşımlar yapan ve intihar eylemcilerine yönelik övücü paylaşımlar yaptığı değerlendirilen A.Y. adlı örgüt sempatizanının yakalandığı bildirildi.

Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken, operasyonların devam edeceği öğrenildi.