İstanbul’da DEAŞ’a son 10 ayda 153 operasyon

İstanbul’da 10 ay içinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen 153 operasyonda gözaltına alınan 465 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör olaylarının engellenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İHA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerine yönelik yılın ilk 10 ayında 153 operasyon düzenlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında aranan kişilere yönelik operasyonlarda 465 kişi yakalandı. Buna göre örgütsel faaliyet gösteren şüphelilere 81, ‘yabancı terörist savaşçı’ (YTS) olarak nitelendirilen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik ise 72 baskın gerçekleştirildi. Toplam 465 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda gözaltına alınan zanlılardan 270’i sınır dışı edildi. Aralarında örgütsel faaliyet gösteren 37 hücre üyesi tutuklandı. Bu kişiler arasında yakalanan 72 şüpheli ise ‘adli kontrol’ hükümlerince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Engellenen terör eylemleri

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasıyla pek çok terör eyleminin de önüne geçildi.

Ağustos ayında Taksim Meydanı’nda keşif yaptığı ve sansasyonel eylem planı içinde olduğu tespit edilen Hüseyin Sağır adlı bir DEAŞ üyesi yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep’ten itibaren İstanbul’a geldiği ana kadar adım adım izlenen hücre üyesi, Küçükçekmece’de bir otelde yakalanarak gözaltına alındı. Teröristin kaldığı otel odasında yapılan aramalarda 1 AK-47 (Kalaşnikof) marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 5 şarjör ve 150 mermi ele geçirilirken, polis bu kez örgüt üyesinin arkasındaki hücreyi tespit etti. Hüseyin Sağır adlı eylemci tutuklanırken, otel odasında yakalanan Sağır’ın sorgusunda edinilen bilgiler ile hareketliliğini mercek altına alan güvenlik birimleri, DEAŞ’ın Türkiye içindeki önemli faaliyetlerine ve isimlere ulaştı. Bu doğrultuda örgütün sözde ‘Türkiye emiri’ Mahmut Özden polisin radarına takıldı. İstanbul Polisinin Adana’da gerçekleştirdiği operasyonda, önemli eylem planları ile birlikte yakalanan Mahmut Özden ve beraberindeki hücre üyeleri, sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi. Özden’in üzerinden yapılaması planlanan eylemlere dair bazı şifreli belgelere ulaşıldı.

Taksim ve çevresinde sansasyonel eylem hazırlığındayken yakalanan Hüseyin Sağır’ın yakalanmasının ardından örgütün en üst kademedeki isimlerinden Mahmut Özden’in yakalandıktan sonra üzerinde Türkiye’de yapılması planlanan eylemlere dair bazı şifreli belgelerin de yakalandığı öğrenildi.

Aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’ın sözde ‘Türkiye emiri’ Özden, keşif görüntüleri ortaya çıkan Hüseyin Sağır ve örgütün tetikçisi Barış Coşkun tutuklandı.