İstanbul’da DEAŞ’a yapılan operasyonun ayrıntıları belli oldu

İstanbul’da 10 şüphelinin gözaltına alındığı terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda illegal yollarla giriş yaptıkları ve bir süredir İstanbul’da saklandıkları belirlenen terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı bazı kişileri tespit etmiş, yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah Başakşehir ve Esenler’in de aralarında olduğu 10 ayrı ilçede 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Yakalananların, çeşitli faaliyetlerde bulundukları ve örgütün aktif olduğu çatışmalı bölgelerdeki kamplara gidip geldikleri belirlendi.
Operasyonla yakalanan şüphelilerden Suriye, Filistin ve Özbekistan uyruklu 6 DEAŞ üyesi hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. Zanlılardan Ümit D., Mustafa K., Ümran D. ve Azerbaycan uyruklu Elburus H.’nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.