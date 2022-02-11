İstanbul’da DEAŞ’e finans sağlama operasyonu: 22 kişi yakalandı

İstanbul Başsavcılığınca terör finansmanının önlenmesi için yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütüne kurban bedeli altında yardım toplandığının tespit edilmesi üzerine İstanbul ve Bursa’da yapılan operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada; TEM Şube Müdürlüğü’nün terör finansmanının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, bir sosyal medya hesabı üzerinden ’ikramınız kurban olsun’ sloganıyla Suriye’de bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü için yardım toplandığı tespit edildi. Kurban bedeli olarak toplanan 850 TL nin havalesi için hesap numarası paylaşıldığı tespit edildi. Söz konusu banka hesabının sahibi Y.S.B. isimli kişinin banka hesabına ait hazırlanan MASAK raporunda yapılan incelemelerde, İstanbul’da yaşayan ve DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı olduğu öğrenilen 23 kişi hakkında 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etme’ suçundan ayrı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul’da 16 ilçe ile Bursa’da bir adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişiyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.