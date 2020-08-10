İstanbul’da değnekçilere operasyon: 20 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin birçok ilçesinde değnekçilik yaparak haksız kazanç elden eden şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun “Karayolu üzerinde park yerini tespite yetkili idare veya bu idare tarafından işletme izni verilenler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerin karayolu üzerindeki park alanlarına park edenlerden ücret alması veya teşebbüs etmesi” içerikli 79. maddesi gereğince adli işlem yapıldı.