İstanbul’da değnekçilere operasyon: 20 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin birçok ilçesinde değnekçilik yaparak haksız kazanç elden eden şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, değnekçilik yaparak aracını park eden vatandaşlardan para isteyen şahıslara yönelik çalışma başlattı. 3 Ağustos - 9 Ağustos tarihleri arasında Şişli, Bakırköy, Beyoğlu, Üsküdar, Fatih, Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş ilçelerinde 14 farklı noktada denetim yapan ekipler, 20 şahsı suçüstü gözaltına aldı.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun “Karayolu üzerinde park yerini tespite yetkili idare veya bu idare tarafından işletme izni verilenler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerin karayolu üzerindeki park alanlarına park edenlerden ücret alması veya teşebbüs etmesi” içerikli 79. maddesi gereğince adli işlem yapıldı.