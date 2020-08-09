İstanbul’da ’değnekçilik’ yapan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da korsan otoparkçılık ve değnekçilik yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden korsan otoparkçılık yapan ve değnekçilik yapan kişiye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun “Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek” içerikli 79. maddesi gereğince adli işlem başlatılacağı aktarıldı.